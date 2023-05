Smart tipli qaz sayğaclar ləğv edilir: Yerinə bu sayğaclar quraşdırılacaq

Azərbaycanda pilot layihə çərçivəsində 40 min abonentin mənzilinə “ağıllı” sayğac quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Bizim.Media-ya “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev bildirib.

Onun sözlərinə görə qurum “ağıllı” sayğacların quraşdırılması prosesinə MTK-lardan başlayıb:

“40 min civarında mexaniki tipli sayğacı “ağıllı” sayğaca çevirən cihazlar quraşdırılıb. Hansı ki, MTK-da yaşayan abonentlərin bütün məlumatlarını, hansı limitdədir, borclarını və sərfiyyatının nə qədər olduğunu o sayğaclarda görmək olur. Mərhələli şəkildə bu sayğacların digər binalara və fərdi yaşayış evlərinə də koordinasiyasını təşkil edəcəyik”.

Eldəniz Vəliyev əlavə edib ki, sözügedən sayğaclar kütləvilik xarakteri daşıyacaq və bütün abonentlər bir sistemin daşıyıcısı olacaq:

“Quraşdırılan “ağıllı” sayğaclar “Azəriqaz” İB-nin öz maddi hesabına həyata keçirilir. O ki qaldı smart tipli sayğaclara da o cihazın qoyulub-qoyulmamasına, bu sayğaclar əvvəlcədən ödənişli olduğuna görə onlara tətbiq olunmayacaq. Bilirsiz ki, yavaş-yavaş smart tipli sayğacların dövriyyədən çıxarılma prosesi gedir.

Gələcəkdə bu sayğaclar daha modern və ağıllı sayğaclarla əvəzlənəcək. Yəni fərdi yaşayış evləri də xüsusi cihazlarla təchiz olunmuş sayğaclara keçəndən sonra mərhələli şəkildə smart tipli sayğaclar dövriyyədən çıxacaq”, - deyə qurum rəsmisi əlavə edib.

Məlumat üçün bildirək ki, “ağıllı” sayğacların ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar təkcə istehlak edilmiş qazla bağlı məlumatları deyil, həm də özünüdiaqnostika, fövqəladə vəziyyətlər və nasazlıqlar barədə məlumatları da ötürür.

Cihaz həmçinin idarə olunan qaz parametrlərinin icazə verilən həddən artıq olub-olmamasına da nəzarət edir. Qazın verilməsində nasazlıqlar yaranarsa, göstəricilər sistem tərəfindən qeydə alınır və cihazın yaddaşında saxlanılır, sonra avtomatik olaraq “Azəriqaz” serverinə ötürülür.

