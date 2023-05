Satdığı qida məhsullarını polisin dağıtdığını demişdi - VİDEO

Paytaxtın Yasamal rayonunda küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxs satışa çıxardığı qida məhsullarının polis tərəfindən dağıdıldığını iddia edərək internet TV kanallarından birinə müsahibə verib.

Bu barədə DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, küçə ticarəti ilə məşğul olan Vüqar Əzizovun iddiaları şəxsi mülahizələrdir:

“O, əsasən hərəkətin sıx və intensiv olduğu küçədə, piyada yolunda qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olmağa cəhd göstərib. V.Əzizov bu əməlləri ilə hüquqazidd hərəkətlərini davam etdirərək satışa çıxardığı qida məhsullarını qəsdən dağıdıb.

Qeyd edək ki, onunla dəfələrlə profilaktik iş aparılmasına və müvafiq icra hakimiyyəti əməkdaşları tərəfindən qanunla müəyyən olunan yerlərdə ticarət aparması təklif olunsa da, imtina edib. Polis əməkdaşları tərəfindən onun qanunsuz əməllərinin qarşısı alınıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.