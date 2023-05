“Napoli” İtaliya çempionu oldu

“Napoli” futbol klubu 1990-cı ildən sonra yenidən İtaliya A seriyasının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, A seriyasının 33-cü turunda “Napoli” səfərdə “Udineze”nin qonağı olub və matç 1:1 hesabı ilə sona çatıb.

İlk hissədə hesabı “Udineze”nin futbolçusu Sendi Lovriç açıb. Fasilədən 7 dəqiqə sonra Viktor Osimen hesabı bərabərləşdirib.

Bu, Luçano Spalettinin yetirmələrinə sona beş tur qalmış turnirin qalibi olmaq imkanı verib. Belə ki, xallarının sayını 80-ə çatdıran klub ikinci pillədə qərarlaşan “Latsio”nu 16 xal qabaqlayır. Beləliklə də “Napoli” A seriyasının sonuna 5 tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib.

“Napoli” ümumilikdə üçüncü dəfə “Skudetto”nun sahibi olub.

Çempionatın bitməsinə 5 tur qalmış ikinci yerdə Roma “Latsio”su (64), Turinin “Yuventus”u (63) ilk üçlükdə qərarlaşıb.

