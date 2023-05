2023-cü ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklərin Milli Məclisə təqdim olunacağı vaxt açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə maliyyə naziri Samir Şərifov məlumat verib.

O bildirib ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq belə dəyişikliklər mayın 15-dən tez təqdim edilmir.

"Bu təqvimə biz riayət edəcəyik", - deyə nazir qeyd edib.

