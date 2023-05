Lalə Azərtaş bu görüntülərə görə tənqid edildi - VİDEO

Tanınmış teleaparıcı Lalə Azərtaşın aparıcısı olduğu “Təsir dairəsi” verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı efirdə gəlin və qayın arasında olan ittihamlar eşidənləri şoka salıb.

Onlar canlı efirdə mübahisə edərək bir-birini təhqir ediblər. Həmin təhqirlər də canlı efirdə olduğu kimi təqdim edilib.

Qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlar izləyicilərin sərt qınağına tuş gəlib. Onlar bu hadisəni peşəkarlığa yaraşmadıqlarını qeyd ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

