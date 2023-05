Bu iki bürc yaxın günlərdə pulsuz qalacaq

Astroloqlar gələn həftə üçün proqnoz veriblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mayın 7-dən 14-dək iki bürcün nümayəndələri pulsuz qala bilərlər. Yeni həftə pul kisələrinə zərər verəcək. Kim ehtiyat etməlidir?

Əqrəb



Bu bürcün nümayəndələri, astroloqların fikrincə, yeni bir şey almaq istəyinə xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. İmpulsiv qərarlardan çəkinin. Gələn həftə alış-verişi dayandırsanız yaxşı olar.

Ehtiyatlı olun, tələsik alış-veriş etməklə çoxlu pul itirə bilərsiniz. Bu, nəinki sizə sevinc gətirməyəcək, həm də böyük problemlərə səbəb ola bilər. Əşyalarınıza da diqqət yetirin, çox qiymətli bir şeyi itirə bilərsiniz.

Dolça

Dolçalar ciddi problemlərlə üzləşə bilərlər. Bu bürcün nümayəndələri tanımadığı adamların təkliflərindən ehtiyatlı olmalıdırlar. Hər kəsin sözünü qəbul etməyin, sizi aldatmağa çalışacaqlar, kimsə bütün pulu sizdən almağa qərar verəcək.

Bundan əlavə, astroloqlar Dolçalara işdə diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Rəhbərlərinizlə ciddi mübahisə edə bilərsiniz. Hər şey depremasiya və ya hətta işdən çıxarılma ilə başa çata bilər.

