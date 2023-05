Xəbər verdiyimiz kimi, əqli geriliyi olan şəxs polis əməkdaşlarına xəsarət yetirib.

Bu barədə DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, valideynlərinin müraciəti əsasında polis əməkdaşları əqli geriliyi olan H.Ağayevin aqressiv hərəkətlərilə ictimai təhlükə yaratmasının qarşısını alarkən şəxs iki polis əməkdaşına yüngül xəsarət yetirib.

O, polis əməkdaşları tərəfindən qeydiyyatda olduğu ruhi əsəb dispanserinə yerləşdirilib.

