Türkiyənin Hatay vilayətində əyləc sistemi sıradan çıxan yük avtomobili evakuatora çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra əks yola çıxan yük avtomobili daha 11 maşını əzərək əsgərləri yola salan insanların üzərindən keçib.

Hadisə nəticəsində 12 nəfər ölüb, 31 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.