Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin paylaşımı izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Nüşabə Ələsgərli öz mühafizəçisi ilə ailə qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.