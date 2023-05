Bu gün Liverpulda “Avroviziya 2023”ün açılış mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçilərimiz Tural və Turan Bağmanov əkiz qardaşları da firuzəyi xalıdan keçiblər.

Stilləri ilə diqqət çəkən ifaçılar həm də açıqlama veriblər.

Onlar ifa edəcəkləri “Tell me more” mahnısından, tərzlərindən və fəaliyyətlərindən danışıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.