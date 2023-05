Gədəbəydə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Düzyurd kəndində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "Niva" markalı minik maşını yoldan çıxaraq hasara çırpılıb.

Qəza zamanı sürücü - 78 yaşlı Əmrah İsrafilov hadisə yerində ölüb.

Onun həyat yoldaşı - 75 Zərqələm İsrafilova xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

