4 illik sevgilisi Mustafa Aksakallı ilə evlənən aktrisa Ezgi Mola toyundan ilk paylaşımı edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı ilə fotosunu izləyiciləriylə bölüşüb.

Ezginin gəlinliyi və görünüşü olduqca bəyənilib.

