Bu bürcləri yeni görüşlər, onları isə xəyanət gözləyir - Həftənin ulduz falı

Bir can yoldaşı tapmaq, xoşbəxt və ahəngdar bir əlaqə qurmaq çətin ola bilər, lakin astroloqların məsləhətləri sayəsində sevgi sahəsində uğur qazana bilərsiniz.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həftəlik ulduz falı yaxın günlərdə şəxsi həyatınızı yaxşılaşdırmağa kömək edəcək.

Qoç



Qoçlar keçmişdə aldadılıb, həqiqi sevgiyə inamını itirmiş olsalar belə, ümidsizliyə qapılmamalıdırlar. Gələcəkdə səhvlərdən qaçmaq və mükəmməl tərəfdaş tapmaq üçün təcrübələrindən istifadə edə bilərlər. Sevgi və ya işdə çətinliklər varsa, Qoç təbəssüm sehrindən istifadə edə, daha tez-tez və çətinliklərə baxmayaraq gülümsəyə bilər. Bu, onlara hər hansı bir çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək müdrik və faydalı bir qərardır.

Buğa

Sevgi işlərində ən yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün Buğalar həyatlarını tamamilə yaxşılığa doğru dəyişə biləcək az tanınan zehinlilik prinsiplərinə əməl etməlidirlər. Bu bürcün altında doğulanlar sevgi və münasibətlərə doğru qalib hərəkata başlayaraq, şübhə və qorxularını aradan qaldıra biləcəklər. Bu zaman 8-dən 14-ə kimi himayədar planet Veneranın dəstəyi xüsusilə güclü hiss olunacaq ki, bu da Buğa bürcünə özlərini və münasibətlərini daha yaxşı başa düşmək imkanı verəcək.

Əkizlər

Əkizlərin tərəfdaşı ilə anlaşılmazlığı varsa, o zaman bu problemləri mümkün qədər tez həll etməyə dəyər. Sakit bir atmosferdə səmimi söhbətlər harmoniya və anlaşma əldə etməyə kömək edəcəkdir. Bundan əlavə, Əkizlər bürcünün digər bürclərin nümayəndələrinə diqqət yetirməlidirlər ki, onlar öz xarizması ilə bu insanları saniyələr ərzində özlərinə aşiq edə bilirlər. Əkizlər həftə ərzində sevgi sahəsində çoxlu pozitivliyə sahibdirlər ki, bu da onların həyatlarında dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

Xərçəng

Aşiq olan Xərçənglər sevgi obyektinin diqqətini cəlb etmək üçün daha çox səy göstərməli olacaqlar, lakin Veneranın təsiri ilə yaxşı təəssürat yaratmaq şansları daha çox olacaq. Ola bilsin ki, sevdikləri insan öz hislərini geri qaytarmasın, amma bu halda üzülməməli və hər şeyi ürəkdən qəbul etməlisən. Səbirli qalmaq və tezliklə hislərini qaytaracaq bir insanla görüşəcəklərinə inanmaq vacibdir.

Şir

Astroloji proqnozlara görə, Şir Venera onların enerjisində qeyri-adi bir dəstək verir. Bu planet sayəsində Şirlər əks cinsə daha çox cəlbedicilik və cazibədarlıq göstərə biləcəklər. Bu həftə sevgi həyatı müsbət emosiyalarla dolu olacaq, ona görə də münasibətlərinizə daha çox diqqət yetirməlisiniz. Bu, xüsusilə uzun müddət bir cüt olan Şirlər üçün doğrudur.

Qız bürcü

İndi Qızlar üçün məhəbbət əlaqəsini gücləndirməyə kömək edəcək bir tərəfdaşla birlikdə gündəlik problemləri həll etmək üçün əla vaxtdır. Mayın 14-ə qədər keçmiş münasibətlərlə vidalaşmaq və həyatda yeni səhifəyə başlamaq üçün mükəmməl vaxt olacaq. Keçmişin yükündən azad olan Qız bürcü tez bir zamanda ideal ruh yoldaşını tapa biləcək. Sevgi axtarışında astroloqlar sizə Qız bürclərinin rahat ünsiyyət quracaqları bürclərin mehriban nümayəndələrinə diqqət yetirməyi məsləhət görürlər. Təbii ki, bu bir az səbr tələb edəcək.

Tərəzi

Tərəzi də daxil olmaqla, Bürcün Kardinal Bürcləri bu həftə sevgidə uğurlar gətirəcək. Onlar eşq həyatlarına nəzarət edə, əks cinsin diqqətini çəkə biləcəklər. Venera çox güclü və konstruktiv faktor olacaq, buna görə də Tərəzi hərəkətə başlaya bilər. Planet onlara özünə inam bəxş edəcək, bu da yeni insanlarla tanış olanda kömək edəcək.

Əqrəb

Əqrəblər başa düşməlidirlər ki, eşqdə müvəffəqiyyətli olmaq üçün ağlınızı işdən uzaqlaşdırmalısınız və potensial tərəfdaşla görüşərkən bunu qeyd etməməlisiniz. Mənfi emosiyalar və inciklik də bu prosesdə kömək etməyəcək. İnsanlardan qisas almaqdansa ikinci şans vermək daha yaxşıdır. Əqrəblər mənfi emosiyalar və münaqişələrdən qaça bilsələr, sevgidə uğur qabaqdadır.

Oxatan

Oxatan bürcü bu həftə diqqətli olmalıdır, çünki emosional vampirlər öz xeyirxahlıq və açıqlıqlarını öz eqoist məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışa bilərlər. Bununla belə, Veneranın təsiri ilə Oxatanlar həftə ərzində sevgi məsələlərinin həllində dəstək və yardım alacaqlar. Potensial tərəfdaşlarla görüşərkən, israrlı olmaq vacibdir, lakin çox uzağa getməmək lazımdır, əks halda bir insanı qorxuda bilərsiniz.

Oğlaq

Oğlaqlar bir çox insanın qəlbini fəth edə bilən cazibə və xarizmaya malikdirlər. Lakin onların sevgi uğurları yeni düşmənlərin diqqətini çəkə bilər. Keçmiş münasibətlərlə bağlı mənfi fikirlər daha az əhəmiyyət kəsb edəcək və yerini yeni perspektivlərə verəcək. Bu həftə gücləndirilmiş Venera Oğlaqlara sevgi hissini inkişaf etdirməyə kömək edəcək ki, onlar öz intuisiyalarına arxalana bilsinlər. Əgər sevgi axtarmağa qərarlıdırlarsa, keçmişi mümkün qədər tez unutmalıdırlar.

Dolça

Bu həftə Dolçalar özünəməxsus cazibələri sayəsində çoxlu eşq zərbələrindən keçməli olacaqlar. Başqalarının gözündə çox cazibədar olacaqlar və çoxlu xoşbəxt anlardan həzz alacaqlar. Bəziləri münasibətlərin yeni səviyyəsinə keçə və tərəfdaşları ilə problemləri həll edə biləcəklər. Şəxsi həyatlarında uğur qazanmaq üçün Dolçalar ən yaxşı keyfiyyətlərini nümayiş etdirməli və digər insanların qayğısına qalmalıdırlar. Sevgi tapmaq hər yerdə baş verə bilər: işdə, dostlar arasında və ya hətta onlayn.

Balıq

Balıqlar bu həftə çoxlu xoş sürprizlər yaşaya biləcəklər. Onların himayədarı olan Venera Xərçəng bürcündə güclənəcək ki, bu da onlara sevgi axtarışlarında əlavə güc tapmağa kömək edəcək. Artıq öz ruh yoldaşını tapan Balıqlar münasibətlərini gücləndirib, növbəti mərhələyə keçirə biləcəklər. Əgər hələ də sevgilərini tapa bilməyiblərsə, bunun üçün başqalarını və ya öz taleyinizi günahlandırmamalısınız. Çox güman ki, səbəb özünə inamın olmamasıdır.

