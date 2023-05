Bu gün “Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin birinci yarımfinalı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışma Liverpulda olacaq.

Azərbaycanı təmsil edən Tural və Turan Bağmanov qardaşları 12-ci nömrə altında səhnəyə çıxacaqlar.

Qeyd edək ki, bu il Ukrayna adından Britaniyanın Liverpul şəhərində keçirilən müsabiqənin növbəti yarımfinal 11 mayda, final isə mayın 13-də keçiriləcək. Azərbaycanı Tural və Turan Bağmanov qardaşları “Tell me more” mahnısı ilə təmsil edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.