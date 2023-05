Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Can Azərbaycanla qardaşlığımızın möhkəmlənməsində böyük əməyi olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevi doğumunun 100-cü ildönümündə hörmət və rəhmətlə yad edirəm”.

