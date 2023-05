8 Noyabr prospektində yolun bir hissəsi yenə çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çökən yolun fotoları sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Qeyd edilib ki, dünən axşam saatlarında yolda iri çuxur səhərədək artıq daha da genişlənib.

Xatırladaq ki, həmin ərazidə əvvəllər də bir neçə dəfə çökmə baş vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.