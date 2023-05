Bakı şəhərinin baş planı artıq hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib.

"Bakının baş planı üzrə işlər başa çatır. Aidiyyatı dövlət qurumları ilə son layihənin razılaşdırılması demək olar başa çatıb. Yaxın zamanda təsdiq üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim olunacaq", - komitə sədri bildirib.

