Bərdənin Cəyirli kəndində yaşayan İsgəndərovlar Azərbaycanda ən çox uşağı olan ailədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailənin 17 uşağı var. Böyüklərdən ikisi ailə qurub, hərbi xidmətdə olan, 44-günlük müharibədə könüllü iştirak edəni, tələbə olanı da var. 11 uşaq 18 yaşına yaşına çatmayanlardır.

"Azadlıq Radiosu"nun ailə haqqında hazırladığı reportajı təqdim edirik:

