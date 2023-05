ATV-nin efir proqramına daha bir yeni layihə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni layihə “Astar Şou” adlanır.



Tamaşaçıların üzündə təbəssüm yaradacaq bu komediya layihəsində bir çox məşhur simanı görmək mümkün olacaq.



Qeyd edək ki, “Astar Şou”nun ilk buraxılışı 13 may saat 22:00-da efirə gedəcək.





