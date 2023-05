Aparıcı Rövşanə Ağasəfqızının qalmaqallı səhər efiri ilə vidalaşıb.

Metbuat.az Olay-a istinadla xəbər verir ki, “Space səhər” proqramının yayımı dayandırılıb. Onun yerinə Raksana İmir və Fariz Əliyevin təqdimatında “Salamlar” verilişi efirə gedir.

R. Ağasəfqızı isə “Qarşı-qarşıya” adlı layihə ilə həftəiçi 5 gün 15:20-də tamaşaçılarının görüşünə gələcək. Veriliş gələn həftə start götürəcək.

