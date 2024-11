Aşıq Namiq Fərhadoğluna ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin atası vəfat edib. Aşıq bu barədə öz sosial media hesabında paylaşım edib:

"Evimi niyə yıxdın, ay ata? Məni niyə yetim qoydun? Savadsız həkimin ucbatından getdin".

O, atasının vəfatında səhvə yol verən həkimi günahlandırıb və başsağlığı verənlərə təşəkkür edib.

