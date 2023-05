“Səhnədən uzaqlaşsan Oqtayın ruhu səni bağışlamaz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Afaq Bəşirqızı qonaq olduğu "Söhbət var" verilişində deyib. O aparıcı Dilarənin monoloqunu eşidəndə təsirləndiyini ifadə edib. Dilarənin bir sıra sənətkarlar haqqında monoloqlar dediyini xatırladan xalq artisti bildirib ki, Dilarənin səhnədən uzaqlaşmağa ixtiyarı yoxdur.

