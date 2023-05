Məclislərin birində müğənni Vəfa Şərifovanın ovucuna pul qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni isə ona verilən pulu geri qaytarıb. Vəfa Şərifova bununla bağlı videonu sosial media hesabında paylaşıb. Müğənnini bu davranışına görə tənqid edənlər olub.

