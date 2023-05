Türkiyə Prezidenti mayın 12-sində Dolmabahçe Sarayında 14 telekanala eyni vaxtda müsahibə verərək qarşıdakı seçkilərlə bağlı sualları cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan jurnalistin CHP lideri Mustafa Kılıçdaroğlunun Azərbaycandan və Zəngəzur dəhlizindən yan keçəcək “Yeni Orta Doğu” projesi ilə bağlı sualını cavab verib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

