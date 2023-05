Fədayə Laçındakı evdən danışdı: "Daha bezdim, bu ev..."

Moskvada yaşayan müğənni Fədayə Laçın ona Laçında bağışlanan evdən imtina etməsi iddiasına aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial media hesabında paylaşım edib.

Fədayə deyib ki, belə bir hadisə yaşanmayıb və ev bağışlansa, yox deməz:

“Daha bezdim. Bu ev bizim deyil. Əgər mənə ev bağışlamaq istəyirsinizsə, ruslar demiş, olar. İmtina etmərəm. Dəliyəm, imtina edim? Amma çox sağ olun. Bu bizim ev deyil. Özü də mən deməmişəm evimizin izi qalmayıb. Demişəm ki, mənim doğulub, böyüdüyüm evi yandırmışdılar. Divarları qalıb, ona şükür”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.