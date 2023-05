Bu gün keçirilən “Sabah” - “Beşiktaş” matçından sonra xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az idmanxeber-a istinadən xəbər verir ki, “Beşiktaş”ın futbolçusu Onur Bulut matçdan sonra paltardəyişmə otağına gedərkən huşunu itirərək yerə yıxılıb. Futbolçu dərhal xəstəxanaya aparılıb.

Klubdan bildirilib ki, futbolçunun təzyiqi aşağı düşdüyü üçün huşunu itirib.

