Donetsk şəhərinin bir neçə rayonunda 10 güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Məlumata görə, hazırda Ukrayna ordusu şəhərin əsasən qərb hissəsini vurur.

Zərbələr nəticəsində bir neçə obyekt dağılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.