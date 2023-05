Macarıstanlı milyarder və inqilab maliyyəçisi Corc Soros 92 yaşında ölməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Politics For All Ireland" nəşrinin bu məlumatının dezinformasiya olduğu bildirilir.

Sorosun ölümü ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama verilməyib.

09:05

Macarıstanlı milyarder və inqilab maliyyəçisi Corc Soros 92 yaşında ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Politics For All Ireland" nəşri məlumat yayıb.

Məlumatda onun infakt keçirərək öldüyü bildirilir.

