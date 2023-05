ATV-nin “7 Canlı” proqramında qonaq olan müğənni Babək Quluzadə maraqlı açıqlaması ilə diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun mahnısından icazəsiz istifadə edən müğənnilərin hesablarını şikayət edərək bağlatdırdığını bildirib.

Sənətçi daha sonra qeyd edib ki, ən azından oxuduqları mahnının sözlərini dəyişmək lazım deyil: “Mahnı necədirsə, elədə oxunmalıdır”.

Ətraflı video görüntüdə:

