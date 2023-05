Rusiyadan Türkiyədəki seçkilərlə bağlı ilk açıqlama

"Qazanan kim olursa olsun, Rusiyanın Türkiyə ilə yaxın əməkdaşlığı davam edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə deyib. O bildirib ki, Rusiya Türkiyə xalqının seçiminə hörmətlə yanaşır.Peskov bildirib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr xalqların qarşılıqlı maraqlarına əsaslanır və Rusiya bunu davam etdirməkdə maraqldır.

“Rusiya və Türkiyə arasında əməkdaşlıq qarşılıqlıdır. Həm türk xalqı, həm də ruslar üçün faydalıdır. Buna görə də Türkiyədən gələn xəbərləri maraqla və böyük diqqətlə izləyirik” - Peskov deyib.

