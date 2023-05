Dekolteli "qadın"ın görüntüsü sosial mediada gündəm oldu: Kimliyi heyrətə gətirdi - FOTO

Yaponiyada sosial media seqmentlərində paylaşılan qadın fotosu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan qadının səhiyyə naziri olduğu irəli sürülüb. Məlum olub ki, minlərlə sosial media istifadəçisi naziri tanımır və onlar paylaşıma inanıblar. Lakin "qadın"ın əslində nazir olmadığı məlum olub. Bildirilir ki, ümumiyyətlə belə bir qadın yoxdur. Foto süni intellekt texnologiyaları vasitəsilə hazırlanıb.

Qeyd edək ki, Yaponiyanın səhiyyə, əmək və rifah naziri Kato Katsunobu adlı şəxsdir və o kişidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.