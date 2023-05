Kriştiano Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodrigezin paylaşdığı görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rodrigez sosial media hesabında idman etdiyi görüntüləri paylaşıb. Lakin Rodrigezin məşhur erotik rəqsi etməsi birmənalı qarşılanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.