Müğənni Nura Suri paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, feysbuk hesabında Türkiyədə prezidentliyə namizəd olan Sinan Oğanın yaraşıqlı olduğunu qeyd edib.

Bundan sonra isə müğənni paylaşıma "mənimlə evlən" həştəqini əlavə edib.

Həmçinin oxuyun: Azərbaycanda dekan müavini oldu, Elçibəylə çalışdı - Sinan Oğan kimdir?

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.