Mayın 19-da Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq.

Metbuat.az verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

O Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında danışıqların mayın 19-da keçiriləcəyini söyləyib.

