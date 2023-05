Azərbaycanın sabiq mədəniyyət naziri Anar Kərimova ISESCO-da vəzifə verilib.

Metbuat.az ISESCO-ya istinadən xəbər verir ki, o, təşkilatın Tərəfdaşlıq və Beynəlxalq Əməkdaşlıq sektorunun müdiri təyin edilib.

Qeyd edək ki, Anar Kərimov 2021–2022-ci illərdə mədəniyyət naziri postunda oturub.



Gülər Seymurqızı

