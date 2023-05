Min bir dərdin dərmanı sarıkökün faydaları

Sarıkök Asiya mətbəxində çox istifadə edilən ədviyyatdır və əsrlər boyu ənənəvi tibbdə istifadə olunur. Tərkibində "curcumin" adlı bir birləşmə var və onun bir çox sağlamlıq faydalarından məsul olduğuna inanılır.

Sarıkökün bəzi potensial sağlamlıq faydaları bunlardır:

İltihab əleyhinə xüsusiyyətlər: "Curcumin"in güclü antiinflamatuar təsiri olduğu sübut edilmişdir. Xroniki iltihab ürək xəstəliyi, xərçəng və müəyyən artrit növləri də daxil olmaqla müxtəlif sağlamlıq şərtləri ilə əlaqələndirilir. Sarıkök iltihabı azaltmağa və əlaqəli simptomları yüngülləşdirməyə kömək edə bilər.

Antioksidant fəaliyyət: Sarıkök bədəndəki zərərli sərbəst radikalları zərərsizləşdirməyə kömək edə bilən antioksidan xüsusiyyətlərə malikdir. Sərbəst radikallar hüceyrələrə zərər verə bilər, yaşlanmaya və müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Sarıkökün antioksidant fəaliyyəti oksidləşdirici stressdən qorunmağa kömək edə bilər.

Ağrıkəsici: İltihab əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə sarıkök ağrıları azaltmağa kömək edə bilər. Artrit, əzələ ağrısı və əməliyyatdan sonrakı ağrı kimi şərtlərdə potensial faydaları üçün tədqiq edilmişdir

Potensial xərçənglə mübarizə xüsusiyyətləri: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, curcumin xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Laboratoriya tədqiqatlarında müəyyən növ xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini maneə törətdiyi göstərilmişdir. Bununla belə, onun insanlara təsirini başa düşmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var.

Təkmilləşdirilmiş beyin sağlamlığı: Curcumin beyin sağlamlığındakı potensial faydaları üçün araşdırılıb. O, qan-beyin baryerini keçə bilər və neyroprotektiv xüsusiyyətlərinə görə laboratoriya tədqiqatlarında vəd göstərmişdir. Bu, beyin funksiyasını gücləndirməyə və yaşa bağlı bilişsel geriləmədən qorunmağa kömək edə bilər, baxmayaraq ki, bu sahədə daha çox araşdırmaya ehtiyac var.

Ürək sağlamlığı: Sarıkök ürək sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər. Qan damarlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa, xolesterol səviyyəsini azaltmağa və qan laxtalarının meydana gəlməsini maneə törətməyə kömək edə bilər. Bu amillər ürək xəstəliyi riskinin azalmasına kömək edir.

Həzm yaxşılaşdırır: Sarıkök ənənəvi olaraq həzmə kömək etmək və mədə-bağırsaq sağlamlığını dəstəkləmək üçün istifadə edilmişdir. Bu, şişkinlik, qaz və həzmsizlik əlamətlərini azaltmağa kömək edə bilər. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, o, müəyyən həzm pozğunluğundan da qorunmağa kömək edə bilər.

Potensial diabetin idarə edilməsi: Curcumin laboratoriya və heyvan tədqiqatlarında qan şəkəri səviyyələrini idarə etməkdə vəd etmişdir. Bu, insulin həssaslığını yaxşılaşdırmağa və diabetlə əlaqəli iltihabı azaltmağa kömək edə bilər. Bununla belə, onun insanlarda effektivliyini müəyyən etmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var.

Qeyd etmək vacibdir ki, sarıkök və curcumin potensial sağlamlıq faydalarını nümayiş etdirsə də, onların təsirini və optimal dozasını tam başa düşmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, curcumin bədən tərəfindən zəif əmilir, lakin sarıkökü qara bibər və ya yağla birləşdirdikdə onun udulmasını artıra bilər.

