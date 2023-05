“Real”ı darmadağın edən “Mançester Siti” finalda

Bu gün Çempionlar Liqasında 2-ci finalçı da müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalın cavab görüşündə "Mançester Siti" "Real"ı qəbul edib.

Bu komandalar arasında ilk matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Bugünkü matçda isə "Mançester Siti" 4 cavabsız qolla qalib gələrək finala yüksəlib.

Beləliklə, iyunun 10-u Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək finalda "İnter"lə "Mançester Siti" üz-üzə gələcək.

17 may

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya) - 4:0

Qollar: B.Silva, 23, 37, E.Militao, 76-avtoqol, J.Alvarez, 90+1

Baş hakim: Şimon Marçinyak (Polşa)

İlk oyun - 1:1

16 may

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Milan" (İtaliya) - 1:0

