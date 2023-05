Bakının Yasamal rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Bakıxanov küçəsi ilə Tbilisi prospektinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Belə ki, yol kəsişməsində “Mercedes” və “Toyota Camry” markalı minik avtomobilləri toqquşub. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib.

Hadisədə bir nəfər xəsarət alıb. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.