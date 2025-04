Azərbaycanın Xalq artisti Naibə Allahverdiyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az “Manşet.az”a istinadən xəbər verir ki, Xalq artistinin qardaşı Arif Kərimov Rusiyada qəfil insult keçirərək vəfat edib.

Bununla bağlı N.Allahverdiyevaya məlumat telekanalların birində canlı yayımda qonaq olarkən bildirilib.

Verilişdə xəbəri alan Naibə Allahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, efirdən çıxarılıb.

Xalq artisti məlumatı özü də təsdiq edib.

