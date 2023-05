Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında beynəlxalq avtomobil daşımalarına dair saziş təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında” Sazişi təsdiq edib.

Saziş 2023-cü il fevralın 23-də Bakı şəhərində imzalanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.