Türkiyədə müxalifətin prezidentliyə vahid namizədi, CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gəldiyi təqdirdə bütün qaçqınları ölkədən qovacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə 10 milyona yaxın qaçqın var: “Əgər onlar ölkədə qalsalar, 10 milyondan çox yeni miqrant Türkiyəyə axışacaq", - deyə o qeyd edib.



