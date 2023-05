Bakı-Şamaxı yolunun Qobustandan keçən hissəsində yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Toyota Prius" markalı avtomobil piyada 2001-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Vüqar Pünhan oğlunu vurub.

Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, V.Rüstəmov Vətən müharibəsi qazisidir. Onun əslən Şamaxıdan olduğu bildirilir.

