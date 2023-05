İsfahanda avtobusda hicaba görə qadınların şəklini çəkən molla döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların fotolarını çəkərək hökumət dairələrinə ötürmək istəyən mollanı elə həmin qadınlar cəzalandırıblar.

Belə ki, onlar mollanı telefonun yaddaşından çəkdiyi fotoları silməyə məcbur edib, sonra isə əmmaməsini başından vurub salaraq avtobusdan bibabırcasına qovublar.

