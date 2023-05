Braziliyalı əsanəvi futbolçu Pelenin dəfn edildiyi, Santos şəhərindəki “Memorial Necropole Ecumenica” məzarlığının birinci mərtəbəsi ziyarətçilərin üzünə açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 14 mərtəbəli məzarlığın ilk mərtəbəsində keçmiş hücumçunun məqbərəsi, həmçinin onun futbolçu karyerası zamanında çıxış etdiyi “Santos”un, Braziliya millisinin və “Nyu York Kosmos”un formaları yer alır.

