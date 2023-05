G7 liderləri İranı Ukrayna ilə müharibədə Rusiyaya dəstəyi dayandırmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sammitin yekun bəyanatında bildirilib.

G7 ölkələri İranın davamlı sabitliyi pozan fəaliyyətlərindən narahatlıqlarını qeyd ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.