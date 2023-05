Əməkdar artist Nərgiz Cəlilova uzun zaman sonra kameralara tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu dəfə AzTV-dən ayrılması ilə gündəmə gələn sənətçini olay.az görüntüləyib.

Müsahibə vermək istəməyən 62 yaşlı aparıcı fit görüntüsü ilə diqqət çəkib.

