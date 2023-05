Azərbaycan 1-ci divizionunda 2022/2023-cü illər mövsümünün qalibi “Araz Naxçıvan” klubu mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda keçirilən tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev və futbol ictimaiyyətinin digər rəhbər şəxsləri iştirak edib.

Mükafatlandırma mərasimindən fotoları təqdim edirik:

