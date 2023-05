F-35 təyyarələrinin 1 milyon ehtiyat hissəsi yoxa çıxdı

ABŞ-ın “F-35 Lightning” döyüş təyyarəsinin təxminən 1 milyon ehtiyat hissəsi yoxa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi mənbələr açıqlama verib. Hesabatda deyilir ki, ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi bu hissələrin yoxa çıxmasına dair heç bir sübut təqdim etməyib. Parçaların dəyəri təxminən 85 milyon dollardır. Məlumata görə, ehtiyat hissələri, müdafiə podratçısı “Lockheed Martin” tərəfindən istehsal olunub.

Qeyd edək ki, ehtiyat hissələri ABŞ ordusunda və F-35 təyyarələrinin tədarük edildiyi müttəfiq dövlətlərdə saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.