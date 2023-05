Rusiyada azərbaycanlı müğənni VƏFAT ETDİ

Uzun illərdir Rusiyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlı müğənni Ruslan Pirverdiyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Uzun illərdir şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən müğənninin vəziyyəti dünən qəfil ağırlaşıb.

Qeyd edək ki, R.Pirvərdiyev 1974-cü ildə Xaçmaz rayonunda dünyaya göz açıb. Bir müddət Azərbaycanda fəaliyyət göstərdikdən sonra Dərbənd şəhərinə köçüb, karyerasını teatrada aktyor və müğənni olaraq davam edib. Göstərdiyi fəaliyyətə görə o, Dağıstanın Əməkdar artisti adına layiq görülüb.

