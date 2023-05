Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə və Çerniqov vilayətində hava həyəcanı siqnalı elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Rəqəmsal Transformasiya Nazirliyi məlumat yayıb.

Həyəcan siqnalı Çerniqovda yerli vaxtla saat 23:28-də, Kiyevdə isə saat 23:41-də elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.